Hirst ist bereits Autor erfolgreicher Serien wie "Vikings" und "The Tudors". Die Dreharbeiten für "The Caesars" werden auch in den Filmstudios von Cinecitta in Rom stattfinden. Der erste Teil wurde bereits gedreht. Mehrere Staffeln der Serie seien in Planung. Scorsese, der italienische Wurzeln hat, liebt römische Geschichte.