Die Schauspielkarriere des 1927 in Südlondon geborenen Roger Moore hatte bereits lange zuvor begonnen, im Norddeutschland der Nachkriegszeit. Stationiert als Mitglied der britischen Armee, war er als Unterhalter in diversen Theatergruppen tätig, unter anderem in Hamburg. Die Berufung war gefunden, und Moore studierte an der Royal Academy of Dramatic Art in London. An Angeboten mangelte es nicht: Von den britischen Bühnen zog es ihn an den New Yorker Broadway, und Mitte der Fünziger hatte er einen Vertrag mit dem Hollywoodstudio MetroGoldwyn-Mayer in der Tasche.

Einem breiten Publikum wurde er jedoch nicht als Leinwandstar bekannt, sondern durch eine Reihe von TVSerien. Zurück in England, übernahm er die Titelrolle des noblen Ritters in «Ivanhoe» (1958–59), und kurz darauf war er neben James Garner und Jack Kelly in den späteren Staffeln der US-Kultserie «Maverick» zu sehen – als britischer Gambler, den es in den Wilden Westen verschlagen hatte.

Die sieben James-Bond-Filme mit Roger Moore: