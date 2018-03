Sie filmten auf einem Schiff, das Teil der «Mare Nostrum»-Rettungsoperation war. Was für Zustände haben Sie dort erlebt?

Zunächst: Mare Nostrum hat eine grässliche Vorgeschichte. Es gab einen Deal zwischen Berlusconi und Gaddafi, der besagte, dass Libyen alle Flüchtlinge behält. Gaddafi schickte sie zurück in die Wüste oder steckte sie in Gefängnisse. Zwischen Italien und Libyen floss da viel Geld. Als dann 2013 vor Lampedusa 545 Menschen ertrunken sind, wurde auf Druck von UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon und dem Papst Mare Nostrum ins Leben gerufen: Fünf Kriegsschiffe sollten im Mittelmeer diese Menschen abfangen. Perverserweise braucht es ein gewisses Mass an Schmerz, bevor geholfen wird.

Ihre Filmaufnahmen entstanden auf einer der letzten «Mare Nostrum»-Fahrten, die Operation wurde im Oktober 2014 eingestellt.

Ja. Seit letzten Sommer fährt die Marine jetzt in die libyschen Gewässer. Aber die Flüchtlinge, die sie auffangen, werden zurück in die libyschen Gefängnisse geschickt, wo absolut gefährliche Zustände herrschen. Dort wird Sklaven- und Menschenhandel betrieben, mitfinanziert von der EU und Italien. Das ist nicht aushaltbar.

Sie beobachteten die Zustände aus nächster Nähe. Wie nahe geht einem das?

Wenn man diese Menschen sieht oder Geschichten wie jene von Rahel hört, die in so einem Gefängnis misshandelt wurde, dann ist das unerträglich. Weil das so weit weg ist, scheint es uns nichts anzugehen. Aber die Welt hört nicht an der Schweizer und auch nicht an der europäischen Grenze auf. Alles hat einen Zusammenhang. Das wollte ich mit meinem Film zeigen. Sogar wenn wir Tomaten essen, tragen wir Verantwortung. Und jeder hat auch ein Stück Afrika in der Hosentasche.

In unseren Handys?

Genau. In ihnen stecken seltene Erden, die in Afrika abgebaut werden. Und wir Schweizer haben ja die Schoggi erfunden, aber die Kakao-Bohnen wachsen nicht bei uns, sondern unter anderem in Afrika. Dass in der Elfenbeinküste, dem grössten Kakaoproduzenten, bis vor kurzem keine einzige Schoggiverarbeitungsfabrik stand, zeigt, dass das Land nur als Rohstofflieferant interessant ist. Für die Menschen dort interessiert sich niemand.

Sie erzählen in «Eldorado» auch Ihre persönliche Geschichte von Giovanna, einem italienischen Flüchtlingsmädchen, das Ihre Eltern während des Zweiten Weltkriegs bei Ihnen zu Hause aufgenommen haben. Wollten Sie damit die Parallelen zwischen damals und heute zeigen?

Schon das Casting des Mädchens in «Das Boot ist voll» war eine Anspielung auf Giovanna. Ihr Schicksal ging mir sehr nahe. Ich hatte bei «Eldorado» aber nicht von Anfang an die Absicht, diese persönliche Geschichte hineinzubringen. Doch je länger wir am Film arbeiteten, desto stärker wurde mir bewusst, dass Giovannas Schicksal Teil des Films ist.