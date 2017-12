Im Vergleich zur Vorwoche verkauften die Kinos gut 5000 Karten weniger für "Murder On The Orient Express" (noch 15'104). Für den Neuling "Coco" interessierten sich 12'023 Filmfans. Mit nur noch 6516 Eintritten rutschte "Paddington 2" auf Platz 3 ab. Vierter wurde "Bad Moms 2" (6501), fünfter "Fack Ju Göhte 3" (6336).

In der Westschweiz übernahm "Coco" mit grossem Vorsprung die Spitze. 11'540 Zuschauer wollten ihn sehen, den zweitplatzierten Thriller "Justice League" nur deren 3861. Im Tessin zog "Murder On The Orient Express" wie in der Deutschschweiz am meisten Leute an.