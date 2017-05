Festival krebst vorerst zurück

«Cannes versteht die Bedenken der Kinobetreiber», hiess es kurz darauf in einer Medienmitteilung. «Das Festival hat Netflix erfolglos darum ersucht, seine beiden Filme auch den Zuschauern in französischen Kinos zugänglich zu machen.» Trotzdem hielt die Festivalleitung an ihrem ursprünglichen Entscheid fest. «Okja» und «The Meyerowitz Stories» dürfen im Wettbewerb verbleiben und neben 17 anderen Filmen um die Goldene Palme konkurrieren.

Ein Sieg für Netflix also? Nicht ganz. Cannes krebste sogleich etwas zurück und verkündete im Hinblick aufs nächste Festivaljahr: «Ab 2018 muss jeder Film, der sich für den Hauptwettbewerb qualifizieren will, sich dazu verpflichten, in französische Kinos verliehen zu werden.» Netflix-CEO Reed Hastings trötzelte kurz darauf auf Facebook: «Das Establishment vereint sich gegen uns. Kinobetreiber wollen uns den Weg versperren, unglaublich!»

Solche populistischen Possen wären gar nicht nötig. Die neue Regelung für 2018 dürfte sich als reines Lippenbekenntnis entpuppen. Die Festivalleitung unter Direktor Thierry Frémaux weiss haargenau, dass Cannes es sich gar nicht leisten kann, Netflix vor die Tür zu setzen. Denn: Hollywoodregisseure und -stars springen gerade scharenweise auf den Streamingzug auf.

Martin Scorsese beispielsweise. Der US-Regisseur ist ein gern gesehener Gast an der Croisette. Sein Meisterwerk «Taxi Driver» gewann 1976 die Goldene Palme, 1998 leitete Scorsese die Wettbewerbsjury. Weil sein aktueller Film «Silence» an den Kinokassen floppte, zögerte Paramount Pictures mit der Finanzierung seines nächsten Projekts. Netflix sprang in die Bresche und bot für Scorseses Gangsterkrimi «The Irishman» (in den Hauptrollen: Robert De Niro, Al Pacino und Joe Pesci) 100 Millionen Dollar. Scorsese nahm dankend an.