Dem US-Branchenblatt "Hollywood Reporter" zufolge wird sie mit Chloe Grace Moretz (20, "Carrie") unter der Regie von Oscar-Preisträger Neil Jordan (67, "The Crying Game") in dem Thriller "The Widow" mitspielen.

Die Geschichte dreht sich um eine junge Frau (Moretz), die nach dem Tod ihrer Mutter allein nach New York kommt und dort eine ungewöhnliche Freundschaft mit einer Witwe (Huppert) beginnt. Die ältere Frau hat jedoch finstere Absichten.