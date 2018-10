"Halloween" von Regisseur David Gordon Green - ein Nachfolger des Klassikers von 1978 - spielte in den USA und Kanada am Wochenende rund 32 Millionen Dollar ein. Der Film mit Jamie Lee Curtis hielt damit den ersten Platz, wie der "Hollywood Reporter" am Sonntag berichtete.

Auch auf den Plätzen dahinter gab es keine Veränderungen: Die Musikromanze "A Star is Born" mit Lady Gaga als aufstrebender Sängerin hielt mit rund 14 Millionen Dollar den zweiten Platz, die Marvel-Comic-Verfilmung "Venom" mit rund 10,8 Millionen den dritten.