Lady Gaga ist nahe am Wasser gebaut. Während ihres Interviews am Toronto International Film Festival wird sie öfter emotional, muss innehalten – ein Zeichen für die Entourage, sich subito auf die Suche nach einer Kleenex-Box zu machen. Denn für Bradley Coopers Regiedebüt «A Star is Born» liess die Entertainerin nicht nur ihr schrilles Pop-Image fallen, sondern kehrte auch emotional in jene Zeit zurück, als sie sich allein und unverstanden fühlte.

Ob an den Festivals von Venedig und Toronto oder an der Premiere in Los Angeles: «A Star is Born» kommt überall gut an. Sind Sie erleichtert?

Lady Gaga: Ja, und dankbar. Die Dreharbeiten allein waren schon der Hit für mich. Ich schätze es, dass man findet, ich hätte mich bewiesen. Aber ich stehe erst am Anfang. Ich habe noch viel von mir zu zeigen.

Gezeigt haben Sie sich erstmals ohne Ihre Pop-Diva-Schminke. War das schwierig für Sie?

Es war eine Herausforderung, mich so zu exponieren, aber ich vertraute Bradley. Ich dachte zuerst, ich könnte ihn mit «unsichtbarem» Make-up hinters Licht führen. Aber er fuhr mir mit einem Make-up- Wipe übers Gesicht, und das Tüchlein war braun. Das müsse alles weg, meinte er. Ich bin für «A Star is Born» in unglaubliche Tiefen meines Herzens gegangen und war überrascht, dass es sich so neu anfühlte, wie als ich meinen ersten Hit hatte. Ich könnte heulen (sie schluchzt). Ich bin Bradley so dankbar, dass ich dieses Gefühl noch einmal erleben durfte.