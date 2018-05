130 Kraftprotze haben am vergangenen Wochenende auf dem Schilthorn alles gegeben. Ihr Ziel: Eine Teilnahme in der TV-Show «Ninja Warrior Switzerland». Auch die Aargauer Radiomoderatoren Dara Masi und Christian Bisang haben den kräftezehrenden Parcours ausprobiert. Sie konnten immerhin in Sachen Komik überzeugen.