Als Regisseur soll Shawn Levy ("Nachts im Museum", "Prakti.com") von dem Studio 20th Century Fox den Zuschlag erhalten haben, wie die US-Branchenportale "Hollywood Reporter" und "Deadline.com" am Freitag (Ortszeit) berichteten.

Die Story im Stil der futuristischen Mediensatire "Die Truman Show" (1998) dreht sich um einen Mann, der entdeckt, dass er nur als Figur in einem Action-Videospiel existiert. Jim Carrey spielte in "Die Truman Show" einen zunächst ahnungslosen Bürger in einer künstlichen Welt, die sich als Kulisse für eine inszenierte TV-Show entpuppt.

Der 41-jährige Reynolds will bei "Free Guy" auch als Produzent mitwirken. Der Kanadier hat derzeit eine Reihe Projekte im Visier, darunter den Actionfilm "6 Underground" von Regisseur Michael Bay und einen "X-Force"-Superheldenstreifen.