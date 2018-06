Wenn acht Frauen zusammen einen Diebstahl begehen, nennt man das in Hollywood Fortschritt: Nach Frank Sinatra und George Clooney, die ihr Rat Pack in der Langfinger-Komödie «Ocean’s 11» 1960 beziehungsweise 2001 angeführt haben, übernimmt nun Sandra Bullock (53) die Planung eines komplexen Raubüberfalls. Sie heuert dazu ausschliesslich Frauen an. Konzipiert bevor die #MeToo- und #Times-Up-Bewegung Hollywood erfasste, ist «Ocean’s 8» der Test 2018 für frauenzentrische Sommer-Blockbuster. Von diesem Druck lässt sich Sandra Bullock, die mindestens so gern Häuser renoviert wie Filme dreht, im Gespräch jedoch nichts anmerken. Zumindest anfänglich.

Sandra Bullock, Sie führen in «Ocean’s 8» eine Gruppe von Frauen bei einem ausgeklügelten Juwelen-Diebstahl an. Sind Sie eine gute Team-Leaderin?

Sandra Bullock: Ich denke schon. Und auch fair. Ich stelle beim Produzieren wie beim Renovieren meiner Immobilien eine Gruppe von Spezialisten zusammen und trete dann in den Hintergrund. Wie Debbie Ocean im Film. So bekomme ich zwar weniger Szenen mit Lachern, aber deswegen fällt mir kein Zacken aus der Krone.

Nicht eine Krone, sondern ein 150-Millionen-Dollar-Diamant-Collier wird im Film gestohlen. Würden Sie sich gerne auch mal mit so was schmücken?

Klar ziehen mich Klunker an, wenn sie so durch einen Raum glitzern, aber ich trage nicht viel Schmuck, denn ich würde ihn sicher verlieren. Bei gekrönten Häuptern machen Diamanten mehr Sinn. Ich habe zwei Kinder, und wir sind viel draussen. Wer trägt beim Baseballspielen schon Diamanten? Ich lege mein Geld lieber in Immobilien an.