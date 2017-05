So zum Beispiel in Bochum, Hamburg, Berlin sowie in Basel und Zürich. Ab den frühen Siebzigerjahren trat Lichtenhahn zudem in einer Reihe von Fernseh- und Kinofilmen auf. Ausserdem machte er sich mit Hörspielproduktionen einen Namen. Im Herbst 2000 erhielt er den Anerkennungspreis der Regierung des Kantons Graubünden.