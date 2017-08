Faszination Muskelaufbau

Antworten suchen wir deshalb bei Sven Schelker. Der Basler Schauspieler, vor drei Jahren Gewinner des Schweizer Filmpreises («Der Kreis»), hat es mit seinem neuen Film «Goliath» in den internationalen Wettbewerb von Locarno geschafft. Gestern fand die Weltpremiere statt. Schelker spielt im Film David, einen jungen Mann, der damit beginnt, exzessives Krafttraining zu betreiben und Steroide einzunehmen, nachdem er und seine schwangere Freundin (gespielt von Jasna Fritzi Bauer) in der S-Bahn angegriffen wurden.

Der von Natur aus schlanke Schelker ging für die Rolle zehn Monate lang ins Fitnessstudio, trainierte fünf Mal pro Woche zwei Stunden lang und nahm täglich 3500 Kalorien zu sich. Er habe nicht gewusst, wie sich das auf ihn auswirken würde, erzählt der Darsteller der «Nordwestschweiz». Er sei zwar immer schon sportlich gewesen, aber nie ein Fitnessfreak. Die Faszination des intensiven Trainings beschreibt er so: «Wenn du bis an die Grenze gegangen bist und jeder Muskel brennt, stellt sich ein Gefühl ein, das süchtig machen kann.»

Schelker legte während dieser Zeit 9 Kilogramm an Muskelmasse zu. Sein ganzes Auftreten habe sich dadurch geändert: «Ich lief anders, hatte eine andere Körperspannung, fühlte mich grösser und stärker. Leute schauten mich anders an, sogar meine Freunde.»

Bei Schelkers Filmfigur David hat diese körperliche und mentale Verwandlung scharfe Konsequenzen. Der gut gemeinte Beschützerinstinkt des angehenden Vaters kippt – zweifellos verschärft durch die Einnahme der Steroide – bald einmal ins Gegenteil. David wird aggressiv und unberechenbar und damit gar zur Bedrohung für seine Partnerin und ihr ungeborenes Kind. Das sei die grosse Tragik der Geschichte, findet Schelker. «Diese Aggressivität ist für mich ein Ausdruck seiner Hilflosigkeit.»

Die Angst, in der Rolle des Ernährers zu versagen und als Mann nicht zu genügen, treibt am Filmfestival auch das französische Drama «Sparring» an, das auf der Piazza Grande lief. Mathieu Kassovitz spielt darin einen erfolglosen Boxer, der nur noch zum Sparringpartner taugt. Dabei muss er sich von einem Profiboxer vermöbel lassen, der seinen nächsten Ernstkampf vorbereitet. Und das alles, damit er seiner Tochter ein Klavier kaufen kann.

Giftige Stereotypen

Ähnlich wie «Goliath» zeigt «Sparring», wie giftig es sein kann, sich an Stereotypen und Rollenbildern festzuklammern. «Was muss man tun, um Mann zu sein, was macht Männlichkeit aus?» Sven Schelker findet solche Fragen überholt: «Sie führen uns an einen Punkt, an dem wir nicht mehr uns selbst sind.» Und sowieso: Das klassische Bild des Mannes in der Rolle des Ernährers sei sich am auflösen, und das sei gut so: «Heute können genau so gut zwei Frauen zusammen ein Kind aufziehen, oder zwei Männer.»

Auf Schelkers Wunsch hin wurde der Beginn von «Goliath» als letztes gedreht. Der 27-Jährige nahm in drei Monaten 12 Kilo ab, um wieder sein Normalgewicht zu erreichen. Ein intensives Unterfangen, das von einem Personal Trainer streng überwacht wurde. Würde er seinem Körper solche Strapazen jemals wieder antun, wenn eine Rolle das erfordere? «Ja», sagt Schelker nach kurzem Zögern. «Aber nicht sofort. Ich bin froh, dass ich nicht mehr jeden Tag ins Fitnessstudio muss.» Ohne die grossen Muckis aus dem Film gefalle er sich eh besser, findet der Schauspieler – «einfach so wie ich bin.»