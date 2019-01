So begegnete die Autorin ihrer Figur. «Für Audrey, einen Schatz, den ich am Strand gefunden habe», soll Colette auf ein Foto von sich geschrieben haben. Es gibt auch ein Bild, worauf die damals 20-jährige Audrey Hepburn ihren Kopf an Colettes Schulter lehnt. Durch ihre Interpretation der Gigi wurde William Wyler auf Hepburn aufmerksam und castete sie für «Roman Holiday».

Ohne Colette wäre Audrey Hepburn wohl nie von Hollywood entdeckt worden. Die französische Schriftstellerin war Anfang der 1950er-Jahre auf der Suche nach einer Darstellerin für die Rolle der Gigi in der Theateradaption ihres Romans am Broadway. Colette ging damals gegen die 80 und sass im Rollstuhl. Die Autorin verbrachte ihre Ferien im Grand Hotel in Monte Carlo, wo die Dreharbeiten zu «Musik in Monte Carlo» mit Audrey Hepburn stattfanden.

Der biografische Spielfilm «Colette» des Engländers Wash Westmoreland spielt in der gleichen Epoche wie «Gigi». Im Film ist Colette (Keira Knightley) das kleine Mädchen, das sich an die starke Schulter seines Mannes Henry Gauthier-Villars (Dominic West) anlehnt und im Paris der Belle Époque ein neues Leben anfängt. Gauthier-Villars, besser bekannt unter dem Pseudonym «Willy», war ein angesagter Musikkritiker und Schriftsteller und ging in den um die Jahrhundertwende blühenden Salons und Varietétheatern ein und aus.

Kampf um Selbstbestimmung

Willy fand seinen Schatz auf dem Land, in Saint-Sauveur-en-Puisaye, wo Sidonie-Gabrielle Claudine Colette 1873 geboren wurde. Die Mutter Sido (Fiona Shaw) wusste um die Besonderheit ihrer Tochter und gab sie nicht gern in die Hände des um viele Jahre älteren Lebemannes. Doch Colette hatte ihren eigenen Kopf. Schön die Szene, als Willy seine junge Frau in die Pariser Gesellschaft einführt: Die Kamera folgt Colette durch den Salon, alles und jeder erscheint der naturliebenden jungen Frau künstlich und geistlos.

Colette sollte sich für Willy im wahrsten Sinne des Wortes als Schatz entpuppen. Einmal das Schreibtalent seiner Frau entdeckt, setzt er auch sie als Ghostwriterin ein. Ihr erster, autobiografisch inspirierter Roman «Claudine à l’École» schlägt ein wie eine Bombe, und Willy und Colette werden zum gefeierten Paar. Willy erweist sich als Vermarktungsstratege, wird seine Frau aber beruflich wie privat hintergehen.

Regisseur Westmoreland richtet das Augenmerk auf die Jahre, in denen sich Colette vom eigenwilligen Mädchen vom Land zur eigenständigen Künstlerin entwickelte. Eine Paraderolle für die 33-jährige Keira Knightley, die neben jugendlicher Schönheit mittlerweile auch über die nötige Reife verfügt. Die junge Colette ist keck, selbstbewusst, charmant und witzig.

Dieselben Attribute treffen auch auf Willy zu, nur gesellt sich bei ihm noch eine ausgeprägte Skrupellosigkeit hinzu. Auch Dominic West – mit Fettanzug und Bart – ist grossartig in seiner Rolle. So kommt es zu einer Szene, die sinnbildlich ist für diesen Film, in der eine junge Frau für sich die gleichen Rechte in Anspruch nimmt, die für die Männer immer schon selbstverständlich waren: Um die Ehe der beiden steht es nicht mehr zum Besten, als Colette und Willy nahe Paris Georgie Raoul-Duval (Eleanor Tomlinson) begegnen, mit der sie beide eine Affäre haben sollten.

«Colette» ist ein vergnügliches Kostümdrama, nicht üppig, nicht kitschig, das vor aktuellen Bezügen strotzt.