Die No-Billag-Initiative ziele auf die Abschaffung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG), heisst es in der Medienmitteilung der Solothurner Filmtage vom Montag. "No Billag" würde auch 34 regionale Radio- und Fernsehstationen in ihrer Existenz bedrohen.

«Ohne starken Service public sind der gesellschaftliche Zusammenhalt, die kulturelle Vielfalt und der Schweizer Film in Gefahr», heisst es weiter. Das Zusammenleben von vielfältigen, oft unterschiedlichen Kulturen und Identitäten könne nur gelingen, «wenn die Schweiz und ihre Geschichte kritisch hinterfragt, wenn ihre Kultur und ihre Kreativität gefördert, verbreitet, erneuert und reflektiert werden. Der Service public leistet einen unverzichtbaren Beitrag zu dieser ‹grossen Erzählung Schweiz›.»

Die SRG koproduzieren Dokumentarfilme, Spielfilme, Serien, Kurzfilme oder Virtual Reality-Projekte. «Sollte die Initiative angenommen werden, käme dies einem Kahlschlag des audiovisuellen Sektors gleich, ganz besonders im Tessin, in der Romandie und in der rätoromanischen Schweiz», schreibt der Vorstand. SRF, RTS, RSI und RTR würden massgeblich dazu beitragen, dass Schweizer Filme einem breiten Publikum zugänglich werden.

An den Solothurner Filmtagen, die vom 25. Januar bis 1. Februar dauern, wollen sich Schauspielerinnen und Schauspieler gegen die Initiative stark machen. So laden Jean-Luc Bideau, Heidi Maria Glössner, Stefan Gubser, Max Hubacher und Sarah Spahle am 31. März zur performativen Aktion "Nein zu No Billag!". (ldu/sda)