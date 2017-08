Auch der Film beginnt in diesem Stil: Sie heilt mit ihrem Gesang Dorfbewohner, die von einem giftigen Skorpion gestochen wurden, er verfällt ihrer süsslichen Stimme. Nooran und Aadam. Sie necken sich, sie kommen sich näher. Bollywoodkitsch von A bis Z.

Doch dann, nach einer halben Stunde, ein Paukenschlag: Nooran wird von einem Fremden eines Nachts heimtückisch auf die Strasse gelockt – und vergewaltigt.

Alles ist schlagartig anders. Ihr Leben, der Film, unsere Einstellung zu ihm. «The Song of Scorpions» verwandelt sich in eine Abrechnung mit der in Indien weitverbreiteten Gewalt gegen Frauen.

Angst vor weiblicher Sexualität

«Solche Geschichten zu erzählen, ist wichtig», sagt Hauptdarsteller Irrfan Khan im Gespräch mit der «Nordwestschweiz». Der 50-jährige Inder ist einer der grössten Bollywoodstars und spielte auch schon tragende Rollen in grossen Hollywoodfilmen wie «Slumdog Millionaire», «Life Of Pi» und «Jurassic World».