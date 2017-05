Geben Sie Ihnen Tipps für neue Geschichten?

Nur wenn sie mir genügend bezahlen.

Wer war Ihre Lieblingsfigur bei den «Simpsons»?

Zweifellos Mr. Burns. Er ist der Traum eines jeden Witzeschreibers. Er ist gemein, stinkreich und uralt. Man kann schreiben, er habe schon im 19. Jahrhundert gelebt, er kann sich einen teuren Bunker oder Roboter kaufen, und er kann die fiesesten Dinge machen. Grossartig!

Schauen sich Ihre Kinder die «Simpsons» an?

Früher nie. Aber vor sechs Monaten hat mein Sohn per Zufall eine Episode bei einem Freund gesehen und er liebte die Folge. Jetzt schaut er die Simpsons fast nonstop – sofern er am nächsten Tag nicht zur Schule muss. Plötzlich hat er deutlich mehr Respekt vor mir und er zitiert oft Passagen aus Episoden, die ich geschrieben habe, an die ich mich selber gar nicht mehr erinnern kann.

Finden Ihre Kinder Sie lustig?

Ja, durchaus. Ich bin zu Hause ziemlich albern. Meine Tochter ist jetzt 13, und ich bringe sie immer noch zum Lachen. Aber manchmal verdreht sie auch nur die Augen, wenn ich versuche, komisch zu sein. Teenager sind das strengste Publikum.

Gibt es etwas, über das Sie nie Witze machen würden?

Auf jeden Fall. Ich sehe absolut nichts Lustiges an der aktuellen Situation in Syrien. Natürlich kann jemand einen Witz darüber schreiben. Aber wieso sollte man so etwas überhaupt versuchen? Es gibt Tragödien auf dieser Welt oder in der Geschichte, bei denen ich gar nie erst an einen Witz denken würde. So auch Syrien, das ist einfach nur schrecklich.

Möchten Sie noch etwas anderes in Ihrer Karriere machen, oder treten Sie erst im hohen Alter von der Late-Night-Bühne ab?

Ich bleibe, wo ich bin. Ich bin wie ein Wein, der mit dem Alter besser wird. Ich sollte vor 2050 nicht geöffnet werden. Erst dann bin ich auf dem Höhepunkt meines Schaffens. Dann moderiere ich nicht mehr die Emmys, sondern die Oscars, auch wenn man mich bisher nicht gefragt hat.

Mit derselben markanten Frisur wie heute?

Selbstverständlich. Ich habe sie vor Jahren erneuern lassen. Sie besteht jetzt nur noch aus Plastik. Mein ganzer Körper ist übrigens komplett neu. Von meinem früheren Ich ist nur ganz wenig übrig. Ich habe ein grosses Ärzteteam, das sicherstellt, dass ich auch 2050 genau gleich aussehe. Aber sollten Sie mich je berühren, sterbe ich auf der Stelle.

Wen möchten Sie bis 2050 als Gast begrüssen?

Die meisten Stars, die ich einmal einladen wollte, kamen bereits einmal in die Sendung. Ich finde es spannend, neue, junge Menschen zu treffen, die mich mit ihrem Talent überraschen. Die Person, die ich in Zukunft gerne bei mir in der Sendung haben möchte, ist heute wahrscheinlich gerade mal fünf Jahre alt.

Und welcher Gast hat Sie in all den Jahren am meisten beeindruckt?

Da gab es einige. Sting hat ein gutes Gespür für Pointen. Oder die Jungs von der Band U2. Alle wollten in Sketches mitspielen. The Edge war hinter der Bühne und versuchte selber Witze zu schreiben. Wir tranken Guinness zusammen. Ich finde es immer toll, wenn solche Stars, solche Ikonen, sich wie kleine Kinder freuen und einfach nur Spass haben wollen.