Bei Barack Obamas Händen findet Sauser-Hall nicht Form oder Grösse auffallend, sondern die Gestik: Wie er sie parallel hin und her bewegt, sie Bogen beschreiben lässt, hat sie von einem Break-Dancer nachspielen lassen. Auch wenn Form und Rhythmus stimmen, wirkt dieses Handballett irritierend inhaltsleer.

Wie Pablo Picasso seine Hand zeichnete, gilt als genial. Kongenial nimmt Judith Albert das Motiv auf: Sie deckt ihre Hand mit hautfarbener Paste ab und zeichnet mit einem Malerspachtel die Lebenslinien wieder ein. Nicht virtuos, sondern korrigierend, suchend. Wie wenn sie sagen möchte, Kunst entsteht nicht aus einem genialen Moment, sondern durch (Hand-)Arbeit.

An dieser Arbeit lässt sie uns in einigen Videos teilhaben. Geradezu köstlich im Stillleben «Austern». Ein Tischtuch wird aufgelegt, darauf setzen Judith Alberts Hände eine Schale mit Austern, einen Zitronenringel, rundum schlingt sie eine weisse Krause, setzt einen orangen Teller mit einem geräucherten Fisch darauf, ein «Vallotton»-Messer mit einer roten Spitze ... Alles Fake, alles nur Papier-Abbilder von Kunstwerken, wird uns klar. Aber trotzdem staunen wir, dass die Künstlerin über dieses dreidimensionale Arrangement mit dicken schwarzen Strichen einen Raster zeichnen kann. Der Trick sei nicht verraten, aber die Botschaft: Seht her, Bilder sind zweidimensional., ein Bild ist ein Bild.

Für Christoph Vögele, Direktor des Kunstmuseums Solothurn, ist dieses Video von Judith Albert das Schlüsselwerk der Ausstellung. Denn im weissen Tischtuch mit den akkuraten Falten zitiert sie ihre eigene Arbeit in der Solothurner St.-Ursus-Kathedrale: Einen wuchtigen Altar aus Carraramarmor, dem man sein steinernes Material – ohne ihn anzufassen – nicht glauben mag. Beim Altar wiederum zitiert Albert den Tisch von Leonardo da Vincis berühmtem «Abendmahl».

Kunst ist ein Kontinuum, quer über Länder, Epochen und Medien. Dass die beiden Video-Künstlerinnen gerade jetzt im Kunstmuseum Solothurn ihren grossen Auftritt haben, ist kein Zufall, sondern passt bestens zu den Filmtagen. Gerade auch um zu erkunden, dass und wie sich Film- und Videokunst unterscheiden.