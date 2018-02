Zum ersten Mal in der Geschichte des «Soirée du clôture», des Schlussabends der Solothurner Filmtage wurde der Anlass von einem Medienprofi moderiert. Wer könnte das besser als der Solothurner Dani Fohrler. Er lebe und liebe schliesslich in dieser Stadt, meinte er lachend. Und so gut gelaunt führte er durch diesen Abend im vollbesetzten Landhaus-Saal.

Einen Hauch von «Glanz und Gloria» verströmend, interviewte Fohrler zuerst den Präsidenten der Schweizerischen Gesellschaft Solothurner Filmtage, Felix Gutzwiller auf der Bühne. «Ich liebe Solothurn, aber ich lebe – noch – nicht hier», nahm dieser die Steilvorlage auf und gab seiner Freude Ausdruck, dass das Festival in der Stadt so gut verankert ist. Neben den Filmen habe er auch einige Entdeckungen in der Beizenlandschaft von Solothurn machen können, sagte Gutzwiller. Und erstaunt sei er zu sehen, wie reichhaltig und breit gefächert das Schweizer Filmschaffen in einem Jahr doch sei kann.

Die Marathonläuferin

Den nächsten Interviewpartner, den Fohrler auf die Bühne holte, war Filmtagedirektorin Seraina Rohrer. «Wie geht es, jetzt kurz vor dem Zieleinlauf nach einem Marathon?», wurde sie gefragt. «Ich bin erleichtert, dass alles gut geklappt hat und an einem solchen Abend bin ich auch immer ein wenig traurig, dass es zu Ende ist und man Abschied nehmen muss». Sie habe sich sehr gefreut, dass Bundespräsident Alain Berset trotz seines vollen Terminkalenders zur Eröffnung nach Solothurn gekommen sei und damit seine Wertschätzung für die Kultur und das Schweizer Filmschaffen dokumentiert habe.

«Auch wenn er Trump mitgenommen hätte, wären wir vorbereitet gewesen», gab sie Fohrler Antwort auf die entsprechende Frage. Kurz erwähnte sie ein paar Highlights der 53. Solothurner Filmtage: Der Eröffnungsfilm, der Rencontre-Gast Christoph Schaub, der Tag, an dem man übers Drehbuchschreiben debattierte, die Diskussionen rund um die No Billag-Abstimmung, die Bolex-Ausstellung oder auch die vielen Publikumsreaktionen nach den Filmprojektionen.

Sie berichtete von einer Begegnung, die sie besonders berührte. «Nach der Vorführung von ‹Mario›› wurde Regisseur Marcel Gisler von einem Mann angesprochen: ‹Ich heisse Mario, bin schwul und habe bei YB Fussball gespielt!› Ich freue mich zu sehen, wie neugierig und engagiert unser Publikum dem Schweizer Filmschaffen begegnet. Ihr seid das beste Publikum, das man sich wünschen kann.», rief sie in den Saal. Gemäss Hochrechnung werden dieses Jahr 63'000 Eintritte gezählt, rund 2000 weniger als letztes Jahr.