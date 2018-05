«Die Stadt selber ist ein Ereignis», schreibt Zora del Buono. «Dieses Flanieren auf kleinem Raum. Hier ein bisschen plaudern, da am Wasser sitzen, zu Veranstaltungen gehen, Leute kennen lernen. Solothurn schafft Intimität. Weil man Zeit hat. Weil es klein ist. Weil man einander immer wieder begegnet. Man von Fremden angesprochen wird.

Weil alles sehr unkompliziert ist.» Sie ist nicht die Einzige, die neben den literarischen Veranstaltungen die Stimmung schätzt. «Solothurn hat diese freundschaftliche, entspannte Atmosphäre. Fast ein Familienfest, an dem man endlich auch viele Lesungen der Kollegen hören kann», schreibt Martina Clavadetscher auf Anfrage. Flurin Jecker formuliert es so: «In Solothurn hat man in diesen Tagen das Gefühl, die Welt würde nur aus Literatur bestehen. Und natürlich, dass die Stadt am Meer liegt.»

Voller Sonnenschein

Wie Zora del Buono (55) haben Flurin Jecker (27) und Martina Clavadetscher (38) im vergangenen Jahr erstmals als Autoren in Solothurn gelesen. Die Literaturtage waren da besonders schön: drei frühsommerliche Tage voller Sonnenschein, man konnte sich wirklich ans Meer träumen. Julia Weber (34) hatte mit ihrem «Literaturdienst» bereits im Jahr zuvor auf Wunsch für Besucher Postkarten verschickt – ein literarischer Gruss an Daheimgebliebene, fast wie aus den Ferien am Meer.

Sie war früher schon oft als Besucherin vor Ort gewesen. «Es ist Solothurn und Solothurn ist schön», schreibt sie. Und weiter: «Es geht nicht nur um Literatur. Es ist ein Zusammensein an einem schönen Ort. Auf den Bänken am Fluss, bis spät am Abend und dann wieder zum Kaffee am Morgen.

Es geht über mehrere Tage, man kann sich zurückziehen, wenn man will, und wieder hinaus und in die Menschen. Man kann am Morgen beim Frühstück Lukas Bärfuss beobachten, wie er eine Katze anlocken will, diese aber davonrennt, und man denkt, vielleicht liegt das auch an seinem Gesicht und an der Intensität des Geräusches, das er macht, um eine Katze anzulocken.»

Platz, um Neues zu entdecken

1979 fanden die Solothurner Literaturtage zum ersten Mal statt. Sie wurden als Forum für aktuelles Literaturschaffen in der Schweiz gegründet. Neue literarische Arbeiten sollten Kontakte zwischen Autoren, Autorinnen und Publikum, Medien und Verlegern herstellen.