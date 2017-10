Statt in sportliche Höhen verschlug es ihn in den künstlerischen Untergrund: Er fing an, Tanzproduktionen zu organisieren. Zusammen mit ein paar Freunden besetzte er ein Haus und baute eine Bühne hinein, wo sie auftraten. Daneben zeichnete er Comics für Fanzines. Künstler wollte er längst nicht mehr werden. Ihn faszinierten die Underground-Comicszene und die Möglichkeit, durch Comics Geschichten erzählen zu können, mit denen er in direkten Kontakt mit der Öffentlichkeit kam. Zehn Jahre verbrachten Papaioannou und seine Freunde in dem Haus, 1986 gründete er die Kompagnie «Edafos», Griechisch für «Boden».

Olympia: Keine einfache Aufgabe

Danach folgte Schritt für Schritt ein Aufstieg zum Olymp. Im wahrsten Sinne des Wortes: Nach zahlreichen erfolgreichen Produktionen im In- und Ausland, an der Oper und in Film und Theater, wurde Papaioannou gefragt, ob er als künstlerischer Leiter die Eröffnungs- und Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele gestalten wollte.

«Keine einfache Aufgabe», sagt Papaioannou und meint das nicht aufwandtechnisch, sondern moralisch. Die olympische Zeremonie, das ist eine kommerzielle Show mit 8000 Darstellern. Dimitris aber sagte trotzdem zu.