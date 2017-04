Chris Pratt war mal übergewichtig und völlig untrainiert. Vielleicht macht ihn das als Action-Star so nachhaltig sympathisch. Mit dem Blockbuster «Jurassic World», dessen zweiter Teil gerade gefilmt wird, und der Fortsetzung der Superhelden-Komödie «Guardians of the Galaxy» führt er zwei sehr erfolgreiche Kino-Serien an. Waschbrettbauch und bodenständiger Charme inklusive. «Aber ich habe nicht immer eine Ideal-Linie», versichert der 37-Jährige im Gespräch mit der «Schweiz am Wochenende». «Mein Leben richtet sich danach, wann ich ein Foto-Shooting für ‹Men’s Fitness Magazin› habe. Dann mach ich mich fit. Sonst gehe ich fischen, trinke Wein und esse Burgers. Ich bin dann auch bleich, weil mir niemand falsche Bräune anspritzt, und keiner zupft meine Brauen. So wie jetzt sehe ich nur aus, wenn ein ganzes Team an mir arbeitet.»

Humoristische Einlagen sind das Markenzeichen von Chris Pratt, der von Schauspielkollege Denzel Washington als «neuer Tom Hanks» bezeichnet wurde. Humor hat auch Pratts Marvel-Figur in «Guardians of the Galaxy» zum Hit gemacht: Als tollpatschiger Space-Cowboy Peter Quill schlendert er mit einem Walkman und dem 70er-Jahre-Mix-Tape seiner verstorbenen Mutter durchs Universum, als ihm plötzlich die Aufgabe zufällt, dasselbige zusammen mit einer Truppe von ausserirdischen Aussenseitern zu retten.