Houellebecq ist der prominenteste Autor, den Frankreich mit rund 130 anderen zur Frankfurter Buchmesse geschickt hat. Deutschlands grosser Nachbar ist Ehrengast der bis Sonntag dauernden weltweit grössten Bücherschau.

In seinem Buch "Unterwerfung", das zurzeit für die ARD verfilmt wird und 2018 ausgestrahlt werden soll, beschreibt Houellebecq, wie im Frankreich der nahen Zukunft ein charismatischer muslimischer Politiker Staatspräsident wird und das Patriarchat und die Polygamie einführt.

Das in Frankreich heftig debattierte Buch erschien im Januar 2015 - am selben Tag, an dem beim islamistischen Terroranschlag auf die Satire-Zeitschrift "Charlie Hebdo" zwölf Menschen starben.