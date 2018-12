Das passiert nur selten: Das Schweizer Kinopublikum kriegt den neuen Hollywoodthriller «Under the Silver Lake» schon jetzt zu sehen – ganze vier Monate vor den Zuschauern in den USA.

Wie kommts? Das zuständige Filmstudio, A24, habe den Film in den USA aus dem Rampenlicht nehmen wollen und den Kinostart deshalb auf April verschoben, heisst es aus Hollywood.

Im Dezember laufen in den US-Kinos traditionellerweise jene Filme an, die sich für die Oscar-Verleihung empfehlen möchten. A24 gewann in den vergangenen Jahren mit Filmen wie «Moonlight» und «Room» mehrere Oscars und rechnete sich mit «Under the Silver Lake» wieder Chancen aus.