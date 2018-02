Was ist nur mit der Kunst passiert? Ein Museum in Manchester hängt ein Bild mit nackten Nymphen ab. In Berlin lässt eine Hochschule ein Gedicht des Schweizer Lyrikers Eugen Gomringer übermalen. Und in den USA diskutiert man darüber, ob man noch Filme von Harvey Weinstein zeigen darf. Der Hauptanklagepunkt in allen Fällen: Sexismus.

Die Entscheidung der Manchester Art Gallery, das Gemälde des englischen Malers John William Waterhouse mit dem Titel «Hylas and the Nymphs» aus ihrer Sammlung zu entfernen, hat in der Kunstwelt für Aufregung gesorgt. Von Zensur und Puritanismus war die Rede. Der Kunstkritiker JonathanJones fragte im «Guardian»: «Warum wurden leicht erotische Nymphen aus einem Museum in Manchester verbannt? Was kommt als Nächstes? Die Nackten von Tizian und Picasso?» Das inkriminierte Werk zeigt eine Szene aus der griechischen Mythologie, in der ein Jüngling von mehreren nackten Nymphen in einen Teich und in den Tod gelockt wird. Die Kuratorin Clare Gannaway wollte mit der Aktion eine Debatte darüber auslösen, «wie wir Werke aus unserer öffentlichen Sammlung ausstellen und interpretieren». «Diese Galerie präsentiert den weiblichen Körper als entweder ‹passiv-dekorativ› oder ‹femme fatale›. Lasst uns diese viktorianische Fantasie herausfordern!», sagte sie. Daraufhin hagelte es eine Flut von Beschimpfungen und Anfeindungen. Nachdem das Werk zehn Tage verschämt im Depot verwahrt und auch die Ansichtskarten aus dem Museums-Shop verbannt wurden, hängt das Gemälde nun wieder in dem Ausstellungsraum.

Interessant ist, dass das präraffaelitische Werk von Waterhouse, der ein eher ruhiger Zeitgenosse war, in der Rezeptionsgeschichte bislang keinerlei Kontroversen auslöste. Als das Bild 1910 in der Royal Academy ausgestellt war, nahm daran niemand Anstoss. Doch die Zeiten ändern sich. Im Schlepptau der Me-too-Debatte greift ein Rigorismus Raum, der alles, was auch nur den Hauch des Anrüchigen hat, auf den Richterstuhl der Moral hebt. In den USA gab es eine Kontroverse um ein vermeintlich anstössiges Werk des Malers Balthus im New Yorker Metropolitan Museum of Art. «Thérèse Dreaming» aus dem Jahr 1938 zeigt ein junges Mädchen, das, die Arme über dem Kopf verschränkt, auf einem Stuhl schläft und die Beine so angewinkelt hat, dass man ihm unter den Rock sieht. Für den Betrachter ist die Szene verstörend, weil das pubertierende Mädchen eine Sexualität erst ausbildet, die Pose aber eine gewisse Erotik ausstrahlt. 11 500 Unterstützer haben das Metropolitan Museum of Art aufgefordert, das Bild zu entfernen. Der Vorwurf: Das Museum würde Voyeurismus bedienen und einer Objektivierung und Sexualisierung von Kindern Vorschub leisten.

Moderne Tabula rasa

Nun muss man jedes Kunstwerk im Spiegel seiner Zeit sehen. Und es ist auch legitim, Kunst zu hinterfragen. Ist das Kunst, oder muss das weg? Bislang schien man eher von einem extensiven als einem restriktiven Kulturbegriff auszugehen, unter den man auch PR-Denkmäler wie die vom Stahlmagnaten Lakshmi Mittal gesponserte Skulptur «ArcelorMittal Orbit» in London oder sogar Coca-Cola-Werbung fasste, die man zur Kunst ästhetisierte. Doch die Gefahr besteht darin, dass sich der moralische Furor zu einem Bildersturm auswächst, der jede sexuelle Andeutung skandalisiert und, ganz im Sinn der Moderne, Tabula rasa macht. Als der britische Künstler Anish Kapoor, der unter anderem «The Orbit» schuf, 2015 im Schlossgarten von Versailles die Skulptur «Dirty Corner» aufstellte – einen rostigen Trichter, der wegen seiner Form als «Vagina der Königin» verspottet wurde –, die von Vandalen beschmiert wurde, rief die Öffentlichkeit Zeter und Mordio.

Als der amerikanische Künstler Paul McCarthy im Rahmen der International Contemporary Art Fair 2014 seine Skulptur «Tree» mitten in die historische Kulisse der Place Vendôme stellte, war die Öffentlichkeit ebenfalls entsetzt. Konservative Kulturkritiker erblickten in dem grünen Tannenbaum ein geschmackloses Sexspielzeug («Anal-Plug»). Und das mitten auf einem Platz, wo die grossbürgerlichen Gattinnen ihren Schmuck kaufen! Vandalen liessen aus der Plastik kurzerhand die Luft raus. Doch nicht die Installation an sich galt als Frevel, sondern deren mutwillige Zerstörung. Die Öffentlichkeit schien die Provokation auszuhalten.

Nun ist Frankreich, wo man seit je ein libidinöses Verhältnis zur Sexualität hat und Frauen sich in der Tradition von Madame de Staël auch als Verführerinnen sehen, ein Sonderfall in der Sexismus-Debatte. Die Schauspielerin Catherine Deneuve warnte in einem Gastbeitrag für die Zeitung «Le Monde» vor einer «puritanischen Säuberungswelle» als Folge der Me-too-Debatte, was ihr viel Kritik einbrachte. Doch bezogen auf die Diskussion um abgehängte Bilder, scheint der Einwurf eine gewisse Berechtigung zu besitzen. Ist das Publikum nicht mehr in der Lage, zwischen einer künstlerischen Darstellung und Alltagspraktiken, zwischen Realität und Fiktion zu differenzieren?

Ist ein Werk schon deshalb verfemt, weil der Schöpfer ein Bösewicht ist? Wo kommt man hin, wenn man jeden Künstler einer Gesinnungsprüfung unterzieht? Dann würden sich die Museen und Galerien schnell leeren.

Die Bildungsforscherin Kathryn Ecclestone denunzierte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ein «autoritäres Moralisieren» als Teil eines puritanischen und intoleranten Feminismus. Es ist verrückt: Da wird ein Mann mit sexistischen Sprüchen («grab them by the pussy») zum US-Präsidenten gewählt. Auf der anderen Seite werden sexualisierte Darstellungen aus Museen entfernt. Doch womöglich ist das eine die Ursache für das andere. Das moralfreie Anything goes, in dem alles erlaubt ist, provoziert ein autoritäres Nothing goes, in dem nichts oder nur wenig erlaubt ist. Es scheint auf die Schrankenlosigkeit der Moderne in einer übersexualisierten Gesellschaft, wo uns sexistische Motive schon in der Werbung anschreien, eine Art kulturellen Rollback zu mehr Prüderie zu geben.

Hingucken erst ab 18 Jahren erlaubt

Als Gustave Courbet 1866 sein berühmtes Bild «Der Ursprung der Welt», die Nahansicht einer Vulva, malte, dauerte es fast eineinhalb Jahrhunderte, bis die Öffentlichkeit das Bild zu Gesicht bekam. Der türkisch-ägyptische Diplomat Khalil-Bey, der das Werk in Auftrag gab, hängte es zunächst in ein kleines Kabinett, verborgen hinter einem grünen Vorhang, den er nur für auserwählte Freunde lüftete. Das Kunstwerk wurde vor den Blicken der Öffentlichkeit geschützt, nur selten wurde es in Ausstellungen gezeigt, und wenn, dann nur in abgetrennten und für Minderjährige unzugänglichen Räumen.

Erst 1995 landete das Ölgemälde im Pariser Musée d’Orsay, wo es seitdem – ein wenig versteckt – für die Allgemeinheit zu sehen und zu einem Publikumsmagneten avanciert ist. Das New Yorker Metropolitan Museum verhüllte das Meisterwerk 2008 hinter einem schwarzen Samtvorhang – Hingucken war erst ab 18 Jahren erlaubt. Facebook, wo Nacktheit tabu ist, hat Fotos des Werks dagegen zensiert. Der Fall wird derzeit vor einem Pariser Gericht verhandelt. Es würde nicht wundern, wenn auch das Musée d’Orsay das Gemälde aus seiner Galerie entfernt.