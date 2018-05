Am 3. Juli gastieren die Hollywood Vampires mit Johnny Depp und Alice Cooper in der Samsung Hall und am 5. Juli am Montreux Jazzfestival. Mit dabei ist Gitarrist Tommy Henriksen, der seit Jahren im Zürcher Oberland lebt. Johnny Depp sei «sehr bodenständig», schwärmt Henriksen, der schmiere der Band sogar Brote. «Johnny gibt dir das Gefühl, du seist schon seit je sein Freund gewesen», sagte Henriksen dem «Glattaler».