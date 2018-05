Helle Schönheit in der Galerie 94

Der Wechsel ins Merker-Areal, in die Galerie 94 bringt uns ans Licht. Ruth Maria Obrist hat im grossen Saal über der Spedition eine dichte Werkschau gehängt. Wie ein magisches Band zieht ihr «Ölteppich» aus Bitumen mit eingestanzten Kriegsschiff-Silhouetten unsere Blicke in den Raum mit älteren Arbeiten: mattschimmernde Würfel, halbtransparente Objekte, Malereien, die an den amerikanischen Expressionismus erinnern oder ein Wandobjekt aus Messingplatten, in das unregelmässig-regelmässig Löcher gestanzt sind.

«Die Löcher entsprechen Primzahlen», erklärt Ruth Maria Obrist. «Ich mag diese verqueren Zahlen, generell Mathematik.» Gleichzeitig lobt sie Wärme des Messings wie auch die Raffinesse ihres Lieblingsmaterials Weissleim. Dieser profane Leim ergibt wundersam perlmuttern leuchtende Oberflächen. «Es ist wunderbar, wie beim Trocknen untere Schichten wieder sichtbar werden oder die Nägel, mit denen ich die Würfel zusammengefügt habe als rostrote Farbpunkte erscheinen.»

Schichten, stapeln, auftropfen ist ihr Prinzip, Experimentierlust ihre Triebfeder. Ob Kleberli in Paris, gelber Karton in Prag oder Teer als Erinnerung an verschmutzte Füsse am Strand: Stets gelingt es ihr, den Materialien vielfältige Erscheinungsformen abzugewinnen. Ihr neuestes Malmittel ist Mercuchrom. Das warme Orange habe sie nach der dunklen Teer-Phase gelockt. Dass es sich auf Leim-Oberflächen zu lebendiger Schönheit entfaltet, ergibt einen schönen Widerspruch zu seinem eigentlichen Zweck als Desinfektionsmittel.

Psycho-Dramen im Kunstraum

Nicht körperlichen, sondern seelischen Wunden und Abnormitäten gilt Istvan Baloghs Interesse. Auf Zierteller an der Wand präsentiert er Bilder einer hysterischen Patientin, und Sigmund Freud ehrt er mit einer Serie «Vatermörder»: weissen Hemdenkragen also, die einen die Luft abschnüren.