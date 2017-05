Schaut man sich die Pop Art aus den Jahren 1962 bis 1972 an, stellt man aber auch eine gewisse Oberflächlichkeit fest.

Diese Kunst zeigt oft die Oberfläche, das stimmt, aber sie hat auch inhaltlichen Tiefgang. Sie setzt sich mit zentralen Themen wie beispielsweise Vietnam, der Raumfahrt und der Rolle der Frau in der Gesellschaft auseinander.

Das Kunsthaus Aarau hat nationale und internationale Ausstrahlung – dennoch: Würden Sie dieselben Ausstellungen in Zürich oder Basel machen, wäre die Aufmerksamkeit wohl grösser. Ist Aarau ein Handicap?

Nein. Wir haben in den Medien eine enorme Präsenz, viele Kollegen sagen mir: Wie macht ihr das? Aarau ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ein Nachteil mag höchstens die relative Kleinheit der Stadt sein. Ein Grossteil des Publikums reist von auswärts an, was mit einem gewissen Effort verbunden ist, ohne den wir wohl noch mehr Besucher hätten.

Der Kanton Aargau schreibt Defizite und muss sparen. Befürchten Sie, dass die Kultur und insbesondere das Kunsthaus unter die Räder geraten?

Der Kanton spart in allen Bereichen. Wir sind ebenfalls davon betroffen, was nicht einfach ist. Das Kunsthaus ist aber eine Public-private-Partnership, die Ausstellungen werden – neben Swisslos-Beiträgen, privat finanziert über den Kunstverein. Da geht es um Mittel aus Mitgliederbeiträgen, Sponsoring, von Gönnern, Stiftungen und so weiter.

Wird die private Finanzierung schwieriger?

Ja, und diesbezüglich ist Aarau wahrscheinlich ein Nachteil. Hier Geld zu akquirieren, ist schwerer als beispielsweise in Basel, wo ich früher arbeitete. Dort gibt es eine Tradition und vor allem mehr Personen, Firmen und Stiftungen, die Kultur unterstützen.

Könnte das Problem auch darin bestehen, dass Kunstausstellungen weniger populär sind als früher? In den 1980er- und auch in den Nullerjahren gab es oft lange Schlangen vor Museen.

Da bin ich ganz anderer Meinung. Die Giacometti-Ausstellung im Kunsthaus Zürich hat eben riesige Schlangen produziert. Auch Pipilotti Rist löste einen Ansturm an. Es haben sich noch nie so viele Menschen für Gegenwartskunst interessiert wie heute. Früher sagte man: Der Geschmack des Publikums ist 100 Jahre verzögert.

Boomen deswegen die Kunst-Grossereignisse? Die Previews an Biennale, Documenta, Art Basel sind überlaufen wie nie zuvor, es gibt ständig mehr Messen, mehr Biennalen, mehr Festivals ...

Die Messen werden grösser und mehr, weil der Kunstmarkt nach wie vor enorm gut läuft. Immer mehr Leute wollen am gesellschaftlichen Mehrwert von Kunst partizipieren, sie wollen kaufen und bei den exklusiven Previews dabei sein. Biennalen entstehen auch, weil man Kultur als Standortfaktor nutzen und das relativ wohlhabende Kunstpublikum anlocken will. Arabische Destinationen geben sich mit Biennalen ein weltoffenes Image. Der Kultur bringt das nicht viel.