May the fourth, wie man das heutige Datum in englisch- sprachigen Ländern nennt, wird von der internationalen «Star Wars»-Fangemeinde als Star-Wars-Day zelebriert. Klingt es phonetisch doch wirklich verblüffend nach «May the force (be with you»). Einige Fans gehen verkleidet zur Arbeit, andere veranstalten Film-Marathons, andere kochen «Star Wars»-Rezepte nach.

Wenn Ihnen diese ganzen Sternenkriegs-Helden zu abgespact oder zu fiktiv sind, dann heben Sie doch einfach ein Glas Orangensaft auf reale Helden. Solche, die dort hineinrennen, wo andere herausrennen. Solche, die für Sie die Hand ins Feuer legen. Die Feuerwehrleute. Sam zum Beispiel. Mit dem Orangensaftglas können Sie gleich noch den Tag dieses beliebten Saftes zelebrieren, der nämlich ebenfalls heute stattfindet. May the 4th be with you! Lassen Sie nichts anbrennen! Prost!





25. April: Tag des Telefons, Welttag der Pinguine, Tag des Baumes