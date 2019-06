Last but not least, sagen die Briten. Und sie haben recht. Zumindest, wenn es um die Last Night von Douglas Bostock geht. Denn die konnte sich sehen und hören lassen. Auch sonst hatten die Briten einiges zu sagen an diesem letzten und aussergewöhnlichen Konzert. Denn der scheidende Chefdirigent verabschiedete sich vom Aargau mit einer typisch englischen Klassikparty und den Worten: «Not too much emotion, please – we are british».

Das begann bereits mit Königin Elisabeth, Prinz William und Co., die in der Wettinger Busgarage ein Stelldichein gaben – in Form mannshoher Pappfiguren fürs royale Erinnerungsfoto. Und es endete mit Elgars «Pomp and Circumstance», bei dem rund 1000 Zuhörer kollektiv «Land of hope and glory» sangen, während ebenso viele Fähnchen in der Luft flatterten– spätestens jetzt galt: Bitte eine Extraportion Emotion, auch wenn es hier ziemlich englisch zu- und hergeht!

Das Publikum als Komplize

Für das Argovia Philharmonic gilt dies seit längerem. Dieses steht, wie der Präsident des Trägervereins, Jürg Schärer, in seiner Festrede sagte, «seit 18 Jahren unter britischer Herrschaft». Mit weitreichenden Folgen, nicht nur für das Orchester, sondern auch dessen Publikum – und sei dieses noch so jung, wie Regierungsrat Markus Dieth in seiner Würdigung des Dirigenten erzählte. Dieths Töchter hätten als Mädchen den alljährlichen Weihnachtsmärchen des Argovia Philharmonic gelauscht und seien bis heute begeisterte Hobbymusikerinnen geblieben. Es stimmt. Wo Bostock dirigiert, wird das Publikum zum «Du», zum Gegenüber und Komplizen des Bühnengeschehens.