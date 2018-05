Daniel Hope, Sie sind seit 2016 Musikdirektor des Zürcher Kammerorchesters (ZKO) und haben die Publikumszahlen im ersten Jahr um 15 Prozent gesteigert. Wie?

Daniel Hope: Ich weiss es nicht genau. Aber wir haben uns zum Ziel gesetzt, Programme anzubieten, die eine Geschichte erzählen. Programme, die eine Nähe zum Publikum suchen – und hoffentlich finden. Dazu kommen spannende Gäste, unser Sozialengagement und natürlich das ZKO-Haus als Zentrum für junge Menschen. Ich glaube, dass das die Menschen ansteckt.

Heute kommen Menschen nicht automatisch mit Klassik in Kontakt.

Das ist richtig. Umso wichtiger ist es, dass man von klein auf die Chance hat, eine Beziehung zu Musik aufzubauen. Weil sie die Sinne anders anspricht. Das ZKO fängt ja bereits mit Babys an. Ich habe Nuggi-Konzerte gespielt, bei denen bis zu 100 Babys um einen herumkrabbeln.

Und wenn ein Kind Sie beim Spielen stört?

Man ist ja nicht in einer traditionellen Konzertatmosphäre. Man spielt für Babys. Auf Englisch sagt man: «Go with the flow». Es ist nicht ganz so schlimm, wenn man kurz aussetzt, weil etwas passiert ist. Das Stück wird ja ganz gespielt, das heisst, es gibt eine Konzerterfahrung.

Sie wirken souverän, aber locker. Wie wichtig ist Ihnen Perfektion?

Das ZKO und ich geben alles, in jeder Sekunde. Dafür proben wir sehr intensiv. Schliesslich müssen wir alles versuchen, um dieser Musik gerecht zu werden, die so unglaublich und wunderschön ist. Was dann im Konzert gelingt oder nicht ganz gelingt, ist letztendlich zweitrangig.

Yehudi Menuhin war Ihr Mentor. Er hatte als junger Geiger eine riesige Krise. Kennen Sie Ähnliches?

Ich kann mich an Konzerte erinnern, wo ich grosses Lampenfieber hatte und einfach nicht gut gespielt habe. Oder wo es mit einem Partner nicht gepasst hat. Aber das ist nicht vergleichbar mit Menuhin. Er hatte schon als Achtjähriger Erfolg, wie sonst nur Mozart und Mendelssohn. Ein Fall von dieser Höhe? Das ist mit nichts vergleichbar. Natürlich hatte ich Momente, wo ich dachte: Schaffe ich das? Aber ich habe nie daran gezweifelt, dass ich Musiker sein will. Musik definiert mein Leben.

Weshalb sind Sie dann in verschiedenen Bereichen unterwegs? Sie schreiben Bücher, Sie moderieren …

… weil alles zur Musik zurückfliesst. Die Geige ist nicht die einzige Möglichkeit, mich über Musik auszudrücken. Ich habe erlebt, dass ich einen tieferen Zugang zur Musik habe, wenn ich, statt einfach die Töne zu spielen, auch die Hintergründe teile. Zu den Komponisten oder den Umständen, wie ein Stück entstanden ist.

Sie laden beim ZKO Sportler oder Manager zum Gespräch. Ist Musik allein nicht genug?

(lacht). «Nur» zu spielen reicht mir nicht. Nicht weil die Musik nicht genug wäre. Ich könnte mich mein ganzes Leben nur mit Beethovens Violinkonzert beschäftigen. Aber ich möchte erleben, was Musik auslösen kann. Wir wissen, dass man mit ihr bei Menschen mit Alzheimer oder Autismus kleine Wunder bewirken kann. Musik hat eine viel tiefere Bedeutung, als nur auf die Bühne zu stehen und Konzerte zu spielen.