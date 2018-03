Die Einrichtung in der Nähe des Centre Pompidou umfasst 2200 Quadratmeter. Sie liegt in einem ehemaligen Industriegebäude aus dem 19. Jahrhundert, das von dem niederländischen Stararchitekten Rem Koolhaas umgebaut wurde.

Die "Lafayette Anticipations" werde kein Ausstellungsort für die Kunstsammlung seiner Familie sein, sondern im Dienste der Künstler stehen, erklärte Guillaume Houzé, der Direktor der Stiftung.

In dem mehrstöckigen Gebäude befindet sich eine mit neuesten Techniken ausgestattete Werkstatt, in der die Künstler ihre Arbeiten entwerfen können. Ausgestellt werden die Werke in dem rund 20 Meter hohen Glasturm des Gebäudes, dessen Decken verschiebbar sind.

Die Stiftung öffnet ihre Türen offiziell am 10. März. "Lafayette Anticipations" startet das Ausstellungsprogramm mit "The Silence of the Sea" der in Kalifornien lebenden Künstlerin Lutz Bacher.