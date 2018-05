Die polnische Autorin Olga Tokarczuk und die amerikanische Übersetzerin Jennifer Croft teilen sich die renommierte britische Auszeichnung für den Roman «Flights», wie die Jury in London mitteilte. Auf Deutsch ist das Buch unter dem Titel «Unrast» (Verlag Schöffling & Co) erschienen. Das skurrile Werk spannt einen Bogen vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Es handelt von dem holländischen Anatomen Philip Verheyen, der sein amputiertes Bein sezierte, vom Herzen des Komponisten Frédéric Chopin, das nach einer Obduktion von Paris nach Warschau geschickt wurde, und von Reisen im 21. Jahrhundert.

Die Jury lobte den «wundervollen Esprit, die Fantasie und die literarische Ausdruckskraft», aber auch die Ironie der Autorin. Die englische Ausgabe erschien bei Fitzcarraldo Editions.

Anfeindungen in ihrer Heimat

Die Auszeichnung zählt zu den wichtigsten Literaturpreisen. Sie prämiert ausländische Werke, die ins Englische übersetzt wurden. Das Preisgeld von 50'000 Pfund geht je zur Hälfte an Autor und Übersetzer. Tokarczuk gehört zu den bekanntesten Schriftstellerinnen Polens. Die 56-Jährige wurde bereits mehrfach für ihre Werke geehrt, zum Beispiel mit dem Usedomer Literaturpreis und der polnischen Nike-Auszeichnung. Bereits mehrere ihrer Bücher wurden ins Deutsche übersetzt, darunter «Ur und andere Zeiten». Nachdem Tokarczuk ihrem Heimatland Intoleranz gegen Flüchtlinge und Antisemitismus vorwarf, wurde sie angefeindet. (sda)