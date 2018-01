Alexander Payne geht es nicht gut. Der in Los Angeles lebende amerikanische Filmemacher und zweifache Oscar-Preisträger («Sideways», «The Descendants») steuert gerade eine Apotheke an, als wir ihn am Telefon erreichen. Er leidet an Grippe.

Eigentlich nicht weiter schlimm. Doch Payne wurde vor wenigen Monaten, im Alter von 56 Jahren, zum ersten Mal Vater. «Da ist plötzlich dieser kleine Mensch in deinem Leben, und du musst höllisch aufpassen», sagt er.

Um kleine Menschen geht es auch in seinem neuen Film «Downsizing». Genauer: Um Menschen, die sich schrumpfen lassen, ungefähr auf die Grösse eines iPhones. Matt Damon spielt einen dieser Menschen.