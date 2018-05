Wir sollten aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Ich glaube jedoch nicht, dass Mark Zuckerberg das kann. Facebooks Geschäftsmodell ist ja gerade die Werbung und das Datensammeln. Ich finde es problematisch, dass heute nur noch die Frage der Machbarkeit interessiert. Es bräuchte Menschen, die sich über die Umsetzung dieser Technologien Gedanken machen und soziale und psychologische Aspekte in ihre Überlegungen mit einbeziehen.

In einem Ihrer Texte kritisieren Sie die digitale Enzyklopädie Wikipedia. Wer Wikipedia verwende, beziehe kein echtes Wissen. Wie meinen Sie das?

Das sehe ich heute nicht mehr so. Wikipedia ist eine der besten Internet-Plattformen überhaupt, auch wenn ihr Expertenwissen manchmal durch Meinung ersetzt wird. Meinung bedeutet nicht zwangsläufig Wissen. Meinung kann auch Ignoranz sein. Das Gefährliche an freier Meinungsäusserung in Demokratien – das sehen wir gerade in den USA – ist, dass die Ignoranz genauso viel Aufmerksamkeit bekommt wie Wissen.

Nutzen Sie Wikipedia selbst?

Ja, man muss sich an die Gegenwart anpassen und akzeptieren, dass echtes Wissen in unserem Zeitalter durch Information ersetzt worden ist. Wir klicken uns heute durch die Hyperlinks im Internet und funktionieren dabei wie Computer, die rasend schnell Informationen verarbeiten. Ich bin kein Nostalgiker. Ich würde nur gerne etwas erschaffen, das die tiefe Erfahrung des Lernens aus früheren Zeiten mit diesen neuen Me- dien verknüpft.

Haben wir das Denken verlernt?

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sich E-Book-Leser Inhalte schlechter merken können. Wenn ich in einem klassischen Buch lese, weiss ich später noch genau, in welchem Strassencafé ich bei der Lektüre sass. Ich erinnere mich an die Gestaltung des Buchcovers. In einem E-Book-Reader werden alle In- halte auf das gleiche Leseerlebnis reduziert. Aus der Sicht des Medientheoretikers halte ich E-Books für unsere Demokratie für sehr gefährlich.

Ist die Möglichkeit, dass jeder heute ein Buch veröffentlichen kann, nicht auch ein Gewinn für unsere Demokratie?

Der kanadische Kommunikationstheoretiker Herbert Marshall McLuhan hat in seinem Buch «Die Gutenberg-Galaxis» geschrieben, Bücher seien gut für die Demokratie, weil Bücher aus uns Individuen machen würden. Ich glaube, dass jeder Mensch ein paar Ideen und Referenzen braucht, um nicht in den Millionen von Ideen unterzugehen. Nie war das wichtiger als heute.