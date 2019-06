Vor Trauffer und Gölä muss man den Hut ziehen. Oder vielleicht besser: den Baustellenhelm. Die beiden Berner Oberländer haben sich neuerdings zu den Büetzer Buebe zusammengeschlossen und sind drauf und dran, in dieser Kombination das Stadion Letzigrund im Sommer 2020 zu füllen – ohne dass es bereits ein Album gibt.

Im Video dazu hantieren die Büetzer Buebe in Arbeiterkleidung an allerlei Geräten und haben sich etwas Öl ins Gesicht geschmiert. Ganz die Büetzer halt. Gölä ist gelernter Maler, Trauffer gelernter Maurer. Ihre derzeitige Arbeitsrealität hat aber herzlich wenig mit allgemeiner Maloche gemein. Denn sie gehören zu den erfolgreichsten Schweizer Musikern.

Trauffer führt daneben noch eine erfolgreiche Firma. Und jetzt sitzen beide noch in einem Verwaltungsrat, jenem der Büetzer Buebe AG. Dort bilden Marc Trauffer und Marco Pfeuti mit drei anderen Personen den VR. Zweck der im bernischen Leissigen beheimateten Aktiengesellschaft sind «die Organisation und die Durchführung von Konzerten sowie Musik- und anderen Produktionen».

Und weiter im Text im Handelsregister: «Der Handel mit Merchandising-Artikeln, der Erwerb von Wald und der Handel mit Holzrechten sowie die Herstellung und der Verkauf von Baumaschinen.»

Gölä-Bagger und Trauffer-Säge

Ja, Sie haben richtig gelesen: Die Büetzer Buebe wollen auch mit Holzrechten handeln und Baumaschinen herstellen. Zumindest lassen sie sich diese Möglichkeit offen. Vielleicht gibt es also schon bald den Gölä-Bagger oder die Trauffer-Kettensäge. Nur, was haben die beiden in «Büetzer Buebe» noch einmal gesungen? «Mir maches nie nume wägem Gäut». Aha. Genau.

Trauffer und Gölä sind mittlerweile eher Geschäftsmänner als Büetzer. Beide können erfolgreich Musik machen und beide können rechnen. Rechnen wir doch auch einmal: 40 000 Zuschauer bei einem durchschnittlichen Eintrittspreis von 100 Franken bedeutet 4 Millionen Einnahmen.