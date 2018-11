"42 Länder werden es in Tel Aviv beim Eurovision Song Contest 2019 wagen zu träumen", schrieb die Europäische Rundfunkunion als Veranstalter am Mittwoch auf Twitter. Dies ist nur ein Teilnehmer weniger als beim bisher letzten Wettbewerb im Mai in Portugal.

"Dare to Dream" (zu träumen wagen) ist das Motto der Veranstaltung. Die israelische Sängerin Netta hatte im Mai mit ihrem Song "Toy" den ESC gewonnen. Deswegen findet der Wettbewerb im Mai 2019 regulär in dem Land statt.

Im September hatten sich Dutzende Kulturschaffende gegen die Ausrichtung des ESC in Israel ausgesprochen. Als Grund wurden Menschenrechtsverletzungen des Landes gegen die Palästinenser genannt.

Boykottaufrufe gegen Israel gibt es häufig. Sie sind umstritten, weil Kritiker darin die Grenze zum Antisemitismus überschritten sehen.