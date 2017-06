Die Darstellung einer jungen Frau, die vor ihrer Hochzeit ihren biologischen Vater sucht, hatte Seyfried den internationalen Durchbruch gebracht.

Regisseur und Drehbuchautor von "Mamma Mia: Here We Go Again!" ist der Brite Ol Parker ("Best Exotic Marigold Hotel"). Weitere Mitglieder des Original-Casts - darunter Meryl Streep, Pierce Brosnan und Colin Firth - sollen für das Sequel zurückkehren; eine Bestätigung steht jedoch noch aus.

Das Musical mit Songs der schwedischen Disco-Formation ABBA hatte weltweit mehr als 600 Millionen US-Dollar eingespielt. Seyfried war seither in Hauptrollen in u.a. "Les Misérables" und "The Last Word" zu sehen und steht aktuell neben Charlize Theron für die Amazon-Produktion "Gringo" vor der Kamera.