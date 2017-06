Beim «Meet and Greet» in Gabaliers Garderobe sind die weiblichen Fan dem Kreislaufkollaps nah. Das Herz pocht bis zum Hals, die Beine sind weich wie Gummi. Sie sind ihrem Idol nahe wie noch nie. Da steht er nun, der Mann, den sie bislang immer nur aus der Ferne angehimmelt haben. Der auf der Bühne unnahbar schien. Jetzt knipst er sein steirisches Lächeln an, nimmt seine «feschen Madln» rechts und links in den Arm und posiert so für die vielen Erinnerungsfotos, welche die Dirndl-Trägerinnnen als Selfie schiessen oder für deren Aufnahmen sie die mitgereisten Freunde oder Ehemänner einspannen.

Cornelia Rogenmoser aus Unterägeri (ZG) ist mittendrin. Sie sagt: «Das war heute einmalig für mich, das wird mich für immer prägen, da denke ich noch mein Leben lang dran.» Nachgefragt, warum sie vielleicht der grösste weibliche Schweizer Gabalier-Fan ist, meint sie: «Er ist einfach Andreas Gabalier, er verstellt sich nicht, mit ihm kann man sicher Pferde stehlen.» Sie hat sich von dem Österreicher ein rotes Edelweiss-Halstuch und eine Baselball-Mütze signieren lassen. Andere haben sich intimere Stellen für Gabaliers Autogramm ausgesucht: den Teil des Dekolletés, den das Dirndl freilässt.

Auch Corinne Dahinden, Mathematiklehrerin an der Kanti Zug, war mit in Gabaliers Garderobe und sie trägt ein Dirndl. Dankbar ist sie Gabalier, dass er dazu beigetragen hat, dass sie das Kleidungsstück wieder ohne Hemmungen tragen kann, er es «salonfähig» gemacht hat. Das heutige «Meet and Greet» haben sie und ihre Freundinnen von Walter Egle, Chef des Unternehmens Showfactory, dem Veranstalter des Abends, an dem neben Gabalier auch noch Trauffer spielen, geschenkt bekommen.

Aber alle sind wegen des «Volks-Rock-’n’-Rollers» gekommen, wie er sich selbst tituliert. Gabalier, sagt Egle, habe den Umsatz der Trachtenindustrie in der Schweiz und in Österreich verzehnfacht. Und weiter: «Er ist hochintelligent und was er macht, hat Hand und Fuss.» Für Corinne Dahinden zählt, dass der Sänger alle seine Songs selbst schreibt – kein Vergleich zu Mickie Krause beispielsweise mit seinen dümmlichen Liedchen a la «Zehn nackte Friseusen». Nein – Gabalier habe wirklich Tiefgang und Niveau.

Kurz nach 20.15 Uhr betritt der Meister die Bühne. Auf einem der muskulösen Oberarme prangt das Schweizer-Kreuz. «I sing a Liad für di» ist der Opener. Der Text: I sing a Liad für di und donn frogst du mi, mogst mit mir tanzn gehn? I glab i steh auf di! I sing a Liad für di.» Und dann kommt schon gleich «Hulapalu». «Hodi odi ohh di ho di eh» – die Fans stimmen begeistert mit ein.