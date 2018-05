Wie die Staatsanwaltschaft bestätigte, wurde sie leblos in ihrem Haus aufgefunden. Eine Obduktion sei angeordnet worden, vorerst gebe es jedoch keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Maurane wurde in den 1980er-Jahren in Frankreich durch die Rock-Oper "Starmania" bekannt. Zuletzt war sie als Jurorin in der Fernsehsendung "La Nouvelle Star" zu sehen gewesen. Erst vor wenigen Tagen hatte sie in Sozialen Netzwerken nach zweijähriger Pause, die sie aufgrund von Stimmbandproblemen hatte einlegen müssen, ihr Comeback angekündigt.

