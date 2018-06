"Es tut mir wahnsinnig leid, ich hatte mich selbst sehr auf diese Abende gefreut", schrieb Campino am Dienstag auf der Facebook-Seite der Band.

Das Festival in Nickelsdorf an der österreichisch-ungarischen Grenze dauert vom 14. bis 17. Juni. Es zog 2017 mehr als 200'000 Musikfans an. Ebenfalls abgesagt wurde ein Konzert der Toten Hosen in Bremen am 16. Juni. Es wurde auf den 4. August verschoben.

Zuvor hatte die Band bereits zwei Konzerte in Berlin und München absagen müssen. Der Auftritt in der Berliner Waldbühne - ursprünglich am 8. Juni vorgesehen - wird am 29. August nachgeholt.

"Trotz der Umstände bin ich guten Mutes, bald wieder an den Start gehen zu können, denn ich bin in besten Händen und werde intensiv betreut. Kleine Fortschritte sind auch schon zu verzeichnen", so Campino weiter. Die Ärzte hätten ihm dringend geraten, Lärm- und Stresssituationen zu vermeiden.