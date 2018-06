Das Management des 94-Jährigen teilte am Montag in Paris mit, der für den 21. Juli geplante Auftritt in Regensburg sowie ein Konzert am 4. August in Köln fänden nicht statt. Auch Auftritte in London und Marbella sowie in Pula in Kroatien entfallen. Die geplanten Konzerte in Sydney, Tokyo, Osaka, Kiew und Brüssel sollen hingegen stattfinden.

Der Sänger mit armenischen Wurzeln, der seit Juni 2009 armenischer Botschafter in der Schweiz ist, wurde mit Liedern wie "La Bohème" und "Emmenez-moi" berühmt. Als Schauspieler wirkte er in zahlreichen Filmen mit, darunter auch "Die Blechtrommel" von Volker Schlöndorff von 1979.