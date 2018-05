Leicht trotzig war sie, die Reaktion von Krattiger: Er strich die regionale Musik 2017 bis auf eine Ausnahme aus dem Programm, mit den Worten: «Die Nachwuchsförderung fällt weg». Das schlug Wellen. Und heute? Sind die Wogen wieder geglättet: Im diesjährigen Programm finden sich drei Acts mit Basler Background: Anna Aaron, Pink Pedrazzi und Roli Frei. Und auch James Gruntz kann man ein Stück weit ja auch noch zur Region zählen. Allesamt bemerkenswerte Stimmen und eigenwillige, gestandene Künstler, auf deren Auftritte man sich freuen kann.

Die Rückbesinnung auf lokale Werte, sie hat auch eine finanzielle Komponente: Die beiden Halbkantone Basel-Stadt und Baselland übernehmen die 20'000 Franken, die der RFV zahlte, knüpfen dies aber an die Bedingung, dass drei, besser vier regionale Bands spielen sollen.

Zwei Klassiker aus den USA

Ausgewogen statt grosse Wogen also heisst es fürs Jahr 2018, «im Fluss» ist wieder gut abgestützt; zumal von den Swisslosfonds Basel-Stadt und Baselland ja neben den obengenannten Summen satte 120'000 Franken respektive 40'000 Franken fliessen.

Man kann aus dem vollen Schöpfen, und das hat Gaetano Florio, der Bookingverantwortliche, auch getan. Wie im Vorjahr operiert er mit einem Gagenbudget in Höhe von 120'000 Franken für 17 Abende. Und kann dabei mit der A-cappella-Gruppe Naturally 7 aus New York oder The Original Blues Brothers Band aus Memphis zwei US-amerikanische Gruppen verpflichten, deren Gagen sich in der Regel erfahrungsgemäss im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen.

Die Blues Brothers sind zwar nur noch ein Bruchteil des ursprünglichen Originals, aber hey: mit Steve Cropper haben sie einen der einflussreichsten Gitarristen der Soulgeschichte in ihren Reihen, jenen Mann, der schon für die Klassiker von Otis Redding, Sam & Dave oder Wilson Pickett in die Saiten griff. Und auch Lou Marini ist mit von der Party; er spielte schon im gleichnamigen Kultfilm Saxofon.

Dass die Blues Brothers in Basel Halt machen werden, ist den Connections und dem Verhandlungsgeschick von Florio zu verdanken sowie der zentraleuropäischen Lage: Die Grossformation wird zwischen grossen Festivalauftritten in Italien und Norwegen einen Stop in Basel einlegen.