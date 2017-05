Für die Schweiz ist die Band Timebelle dieses Jahr am Eurovision Song Contest in Kiew am Start. Am Donnerstagabend im zweiten Halbfinal gilt es ernst. Gefordert ist vor allem Frontfrau und Sängerin Miruna Manescu (28), denn der Song «Apollo« ist schwierig zu singen.

Die Absturzgefahr für die gebürtige Rumänin, die in Bern eine neue Heimat gefunden hat, ist gross. Die Wettquoten sehen Timebelle denn auch auf dem 29. von insgesamt

41 Plätzen. Was schlecht aussieht, ist immerhin eine der besseren Ausgangslagen als in den letzten Jahren. Die letzten Schweizer Kandidatinnen, Melanie René (2015) und Rykka (2016), sind schon im Halbfinale ausgeschieden und belegten den letzten Platz. Der Tessiner Sebalter qualifizierte sich 2014 als letzter Schweizer für den Final und erreichte dort den guten 13. Rang. (sk)

ESC zweiter Halbfinal, 13. Mai, 21 Uhr, auf SRF 1.