Das machte ihn so begehrt als Studiomusiker wie kaum einen anderen in den 70er- und 80er-Jahren, in einer Zeit also, als sich viele Drummer hinter riesigen Trommelburgen verschanzten. Gadd ignorierte dieses Wettrüsten, er reduzierte das Schlagzeug und sein Spiel stets auf das Maximum – und hat so alle Trends überlebt.

Als Bandleader seiner eigenen Combo tritt Steve Gadd erfreulich regelmässig in Europa auf. Dass er nach 2009 und 2015 nun ein weiteres Mal nach Basel zurückkehrt, hat nicht nur mit der Begeisterung des Publikums zu tun, die ihm hier entgegenbrandet, sondern auch schlicht pekuniäre Gründe: Er erhält kaum Tantiemen für seine Arbeit, für die unzähligen Songs, auf denen er zu hören ist. «Als Studiomusiker wurde ich einfach einmalig für meine Session bezahlt, das wars.»

Die Blütezeit der Studio Cracks, als Plattenfirmen noch Budgets hatten und Top-Instrumentalisten tatsächlich Top-Löhne, diese Zeit hat auch Manu

Katché noch miterlebt. Der Franzose war 27, als ihn Peter Gabriel 1985 entdeckte und fortan förderte.