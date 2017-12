Der Auftrag Mohrs an Gruber, eine Melodie für zwei Stimmen, Chor und mit schlichter Gitarrenbegleitung zu komponieren, war ziemlich revolutionär. Die Gitarre war zu jener Zeit ein reines Wirtshausinstrument. Undenkbar, dass man es in einer Kirche spielte. Lange hielt sich deshalb die Legende, dass Mohr darauf ausgewichen sei, weil eine Maus den Blasbalg der Oberndorfer Orgel angeknabbert habe. «Alles Unsinn», weiss Max Gurtner.

Dass freilich ihr Weihnachtslied einst um die Welt gehen und in über 300 Sprachen übersetzt würde, konnten Mohr und Gruber nicht erahnen. Inzwischen werden in Hallein bei Salzburg, wo Gruber während 28 Jahren lebte und als Organist wirkte, alle Exponate der beiden wie Juwelen aufbewahrt. Zu sehen sein werden sie alle erst im September 2018, wenn das rundum erneuerte Stille-Nacht-Museum in Grubers ehemaligem Wohnhaus eröffnet wird. Einige Exponate wie die Originalgitarre sind zwischenzeitlich im Keltenmuseum untergebracht.

Sogar Unesco-Kulturerbe

Sieben Stille-Nacht-Orte gibt es insgesamt im Salzburgerland. Dazu noch weitere in Oberösterreich und Tirol. Tatsächlich hat das Lied dank den Tiroler Familien Strasser und Rainer aus dem Zillertal die Welt erobert. Erstere waren fahrende Händler, die am Weihnachtsmarkt in Leipzig zwecks Ankurbelung ihrer Verkäufe das Lied sangen, Letztere eine Sängerfamilie, die Konzertreisen bis in die USA unternahm und dort das Weihnachtslied als «ächtes Tyroler Lied» zum Besten gab.

Seit 2011 ist das Lied, das als Friedenslied gilt, immaterielles Unesco-Kulturerbe. Schliesslich wird ihm auch eine politische Dimension zugesprochen, wurde es doch während der beiden Weltkriege im 20. Jahrhundert von den Soldaten über die Schützengräben hinweg gemeinsam gesungen. In den USA ist der Exportschlager als «Silent Night» so beliebt, dass er für amerikanisches Liedgut gehalten wird – dank Bing Crosby, dessen Version sich über 30 Millionen Mal verkaufte. Ihn hat nicht nur das schlichte Lied fasziniert.

Auch Elvis, Mahalia Jackson, Frank Sinatra oder Björk haben es aus voller Kehle gesungen. Erst recht die Band «Die Toten Hosen». Da schrammen die Gitarren, und Leadsänger Campino schreit «Schlaaaf in hiiiimmlischer Ruuh» in die Welt hinaus. Von wegen Stille Nacht!