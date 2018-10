Jahrelang hatte Robyn Trachsel auch für sich selber ein trügerisches Leben geführt: «Nicht gekonnt, nicht gewusst, mir nicht erlaubt, mich zu sein.»

Ein schmerzhafter Prozess

Die Zweifel, die Unsicherheiten, sie dringen auf ihrem ersten Album durch, das heute Abend in der Kaschemme getauft wird. So eindringlich wie der lärmige Post-Punk im Titelsong «Driven» sind auch die ersten Zeilen:

I’m more afraid than I would like to admit

what could I do if it all turns to shit?

There’s no guarantee that this is all worth the pain

I might not like what I’m about to obtain

Jahrelang hatte Robyn das Bedürfnis, alles unter Kontrolle zu haben, merkte aber, dass das nicht funktionierte. «Chain Reaction», ein anderer Song auf dem Album, zeugt von der Kettenreaktion, die mit der Transformation zur Frau einherging.

Chain reaction

No end is near

Chain reaction

Aim unclear