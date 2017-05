Daraus entstand die Idee, befreundete Songschreiber um Songs zu bitten. Das englische Multitalent Dev Hynes (Blood Orange), David Sitek (TV on the Radio), Sia Furler und Charlie XCX kamen der Bitte nach. Pianist Matt Katz-Bohen steuerte zwei weitere Ohrwürmer bei. Der grosse Glanzmoment stammt indes von den Blondie-Originalen: Mit «Love Level» zeigen Debbie Harry und Chris Stein, dass sie die Freude am Abenteuer nicht verloren haben. Einen euphorischen Refrain paaren sie mit einem eleganten Rap und jubelnden Bläsereien.

So ist denn das elfte Blondie-Album zu einer Art Konzeptalbum geworden. «Pollinator» heisst «Bestäuber». «Gemeint ist die gegenseitige künstlerische Befruchtung, die es braucht, um Dinge zu entwickeln», erklärt Harry. «Andererseits meinen wir mit dem Titel ganz wörtlich auch die Bienchen. Denn wenn wir nichts unternehmen, sind die Bienen am Ende.» In New York wollen sie deshalb eigene Bienenstöcke einrichten. Bisher fehlte die Zeit. Die Band gibt zu viel zu tun, ist zu gefragt. Die Bienen müssen noch ohne Debbie Harry auskommen.

Blondie: Pollinator (BMG/Phonag)