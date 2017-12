Der Leichenwagen mit den sterblichen Überresten Hallydays traf begleitet von einer Motorrad-Eskorte am Triumphbogen ein. Von dort sollte er mit einem feierlichen Trauerzug bis zum Concorde-Platz geleitet werden.

Im Anschluss war eine Gedenkmesse in der Kirche La Madeleine angesetzt, bei der Präsident Emmanuel Macron das Wort ergreifen sollte. Die Zeremonie fand unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt.

Zu der Gedenkfeier versammelten sich neben Angehörigen des Sängers und Schauspielers auch zahlreiche Vertreter aus Politik und Showbusiness. Premierminister Edouard Philippe nannte Hallyday einen Vertreter der französischen "Volkskultur", der "sinnbildend für unsere Identität" ist.

Der beliebte Sänger war in der Nacht zum Mittwoch im Alter von 74 Jahren an Lungenkrebs gestorben. In seiner mehr als 50-jährigen Karriere verkaufte er über hundert Millionen Platten und gilt damit als einer der erfolgreichsten Künstler Frankreichs.

Hallyday soll am Montag auf der Karibikinsel Saint-Barthélemy beerdigt werden, wo der Rocksänger ein Anwesen hatte. Die sterblichen Überreste sollten am Sonntagabend auf der Insel ankommen und würden am Montag auf dem Friedhof des Ortes Lorient beigesetzt, wie der Präsident der Inselföderation, Bruno Magras, mitteilte. Hallyday habe sich dies so gewünscht.