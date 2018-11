Weit mussten Jeannette und René Sutter-Ammann nicht suchen: die neuen Besitzer des Goldenen Ankers, Regula und Thomas Dübendorfer, betreiben das benachbarte Hotel Bellevue. Der "Anker" soll im gleichen Rahmen wie bisher weitergeführt werden, wie Jeannette Sutter-Ammann am Dienstag eine Meldung des "Berner Oberländer" auf Anfrage bestätigte.

"Wir sind beide im Pensionsalter", führte Jeannette Sutter-Ammann aus. Das Paar möchte nun etwas kürzer treten.

Hanery und Polo standen Pate

Vor rund 40 Jahren übernahm das Paar spontan die "Büezer-Beiz" an der Interlakner Marktgasse. Dank Jeannettes Bruder, Hanery Ammann und dessen Musikerkollege Polo Hofer kamen Kontakte in die Schweizer Musikszene zustande. Rasch etablierte sich der "Anker" in der Szene.

Ein Reunion-Konzert der "Rumpelstilz" 1989 wurde im Anker aufgezeichnet. "Live im Anker" hiess die Scheibe und hielt sich einige Wochen in der Schweizer Album-Hitparade auf Platz zwei.

Auch Nachwuchsbands hatten im "Anker" ihren Platz: 1984 spielten "Züri West" - vor knapp 80 Zuschauern. Dem "Anker" blieben die Berner dennoch treu, auch als sie später dutzendfach mehr Publikum anlockten.

Reggae-Kenner René Sutter gelang es, zahlreiche international Stars auf die kleine "Anker"-Bühne zu holen. Mehrmals spielte die Marley-Band "The Wailers" in Interlaken, ebenso "Shaggy" oder die Rapper von "De La Soul".